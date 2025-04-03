Де Брюйне готов перейти в клуб второго дивизиона Саудовской Аравии - СМИ

Будущее Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным. Контракт 33-летнего бельгийца истекает в конце сезона, и игрок рассматривает различные варианты продолжения карьеры.

По информации Foot Mercato, к Де Брюйне проявляют интерес клубы с разных континентов. "Ривер Плейт", "Галатасарай", "Фенербахче" и "Сан-Диего" уже сделали ему предложения.

Наиболее настойчивым претендентом на Де Брюйне является саудовский "Неом". Клуб, выступающий во втором дивизионе, имеет амбициозные планы по выходу в саудовскую профессиональную лигу. По информации Foot Mercato, Де Брюйне не против присоединиться к этой команде.