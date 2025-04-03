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Де Брюйне готов перейти в клуб второго дивизиона Саудовской Аравии - СМИ
Будущее игрока пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Будущее Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным. Контракт 33-летнего бельгийца истекает в конце сезона, и игрок рассматривает различные варианты продолжения карьеры.
По информации Foot Mercato, к Де Брюйне проявляют интерес клубы с разных континентов. "Ривер Плейт", "Галатасарай", "Фенербахче" и "Сан-Диего" уже сделали ему предложения.
Наиболее настойчивым претендентом на Де Брюйне является саудовский "Неом". Клуб, выступающий во втором дивизионе, имеет амбициозные планы по выходу в саудовскую профессиональную лигу. По информации Foot Mercato, Де Брюйне не против присоединиться к этой команде.
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