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Арсенал может предложить звездному нападающему Ла Лиги огромные деньги

Англия

Талантливый футболист является главной целью "канониров" на лето

Арсенал может предложить звездному нападающему Ла Лиги огромные деньги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Арсенал" может пойти на серьезные расходы этим летом, чтобы оформить трансфер звездного вингера "Атлетика" из Бильбао. Клуб серьезно нацелился на его подписание в ближайшее окно.

Как сообщает журналист Сэм Дин из издания The Telegraph, руководство "канониров" может сделать Нико Уильямса одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, чтобы уговорить его подписать с ними контракт.

Отмечается, что лондонский топ-клуб может предложить 22-летнему вингеру зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Звезда сборной Испании может попасть в одну группу с такими высокооплачиваемыми игроками, как Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Деклан Райс и Букайо Сака. В Испании Уильямс получает около 100 тысяч евро в неделю.

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В этом сезоне Нико Уильямс забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 38 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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