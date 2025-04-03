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Арсенал может предложить звездному нападающему Ла Лиги огромные деньги
Талантливый футболист является главной целью "канониров" на лето
Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" может пойти на серьезные расходы этим летом, чтобы оформить трансфер звездного вингера "Атлетика" из Бильбао. Клуб серьезно нацелился на его подписание в ближайшее окно.
Как сообщает журналист Сэм Дин из издания The Telegraph, руководство "канониров" может сделать Нико Уильямса одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, чтобы уговорить его подписать с ними контракт.
Отмечается, что лондонский топ-клуб может предложить 22-летнему вингеру зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Звезда сборной Испании может попасть в одну группу с такими высокооплачиваемыми игроками, как Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Деклан Райс и Букайо Сака. В Испании Уильямс получает около 100 тысяч евро в неделю.
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В этом сезоне Нико Уильямс забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 38 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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