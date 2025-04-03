Арсенал может предложить звездному нападающему Ла Лиги огромные деньги

Лондонский "Арсенал" может пойти на серьезные расходы этим летом, чтобы оформить трансфер звездного вингера "Атлетика" из Бильбао. Клуб серьезно нацелился на его подписание в ближайшее окно.

Как сообщает журналист Сэм Дин из издания The Telegraph, руководство "канониров" может сделать Нико Уильямса одним из самых высокооплачиваемых футболистов команды, чтобы уговорить его подписать с ними контракт.

Отмечается, что лондонский топ-клуб может предложить 22-летнему вингеру зарплату в размере 250 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Звезда сборной Испании может попасть в одну группу с такими высокооплачиваемыми игроками, как Мартин Эдегор, Кай Хавертц, Деклан Райс и Букайо Сака. В Испании Уильямс получает около 100 тысяч евро в неделю.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Нико Уильямс забил 9 голов и отдал 7 ассистов в 38 матчах за "Атлетик" во всех турнирах. Популярный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.