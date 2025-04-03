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Защитник Ливерпуля, который в аренде, выбыл до конца сезона

Англия

Жаль его

Защитник Ливерпуля, который в аренде, выбыл до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Ливерпуля", который в аренде, выбыл до конца сезона.

Оуэн Бек, играющий на правах аренды за "Блэкберн", получил травму подколенного сухожилия. По словам главного тренера Валериана Исмаэля, защитник выбыл минимум на восемь недель.

Уэльский футболист отправился в "Блэкберн" в августе 2024 года. В этом сезоне Оуэн Бек сыграл в 25-ти матчах за клуб, в которых забил гол. Аренда действует до 31 мая 2025 года.

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Напомним, что "Блэкберн" сейчас занимает 11-е место в Чемпионшипе, отставая на 5 баллов от зоны ТОП-6, позволяющей побороться за выход в АПЛ.

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Источник:
Jack Lusby
Опубликовал: Владислав Прийменко
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