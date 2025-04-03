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Защитник Ливерпуля, который в аренде, выбыл до конца сезона
Жаль его
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Ливерпуля", который в аренде, выбыл до конца сезона.
Оуэн Бек, играющий на правах аренды за "Блэкберн", получил травму подколенного сухожилия. По словам главного тренера Валериана Исмаэля, защитник выбыл минимум на восемь недель.
Уэльский футболист отправился в "Блэкберн" в августе 2024 года. В этом сезоне Оуэн Бек сыграл в 25-ти матчах за клуб, в которых забил гол. Аренда действует до 31 мая 2025 года.
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Напомним, что "Блэкберн" сейчас занимает 11-е место в Чемпионшипе, отставая на 5 баллов от зоны ТОП-6, позволяющей побороться за выход в АПЛ.
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