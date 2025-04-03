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17-летний россиянин подписал профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед

Англия

Детали нового контракта пока неизвестны

17-летний россиянин подписал профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед

x.com/FabrizioRomano

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер Амир Ибрагимов подписал свой первый профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед".

В текущем сезоне футболист забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 16 матчах английской Премьер-лиги U-18. В целом Ибрагимов принял участие в 25 матчах "МЮ" во всех турнирах.

Добавим, что ранее Амир был связан с английским клубом молодежным контрактом. Ибрагимов является воспитанником академии "красных дьяволов".

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