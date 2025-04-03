17-летний россиянин подписал профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед

Левый вингер Амир Ибрагимов подписал свой первый профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед".



В текущем сезоне футболист забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 16 матчах английской Премьер-лиги U-18. В целом Ибрагимов принял участие в 25 матчах "МЮ" во всех турнирах.

Добавим, что ранее Амир был связан с английским клубом молодежным контрактом. Ибрагимов является воспитанником академии "красных дьяволов".