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17-летний россиянин подписал профессиональный контракт с Манчестер Юнайтед
Детали нового контракта пока неизвестны
x.com/FabrizioRomano
Левый вингер Амир Ибрагимов подписал свой первый профессиональный контракт с "Манчестер Юнайтед".
В текущем сезоне футболист забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 16 матчах английской Премьер-лиги U-18. В целом Ибрагимов принял участие в 25 матчах "МЮ" во всех турнирах.
Добавим, что ранее Амир был связан с английским клубом молодежным контрактом. Ибрагимов является воспитанником академии "красных дьяволов".
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