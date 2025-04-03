Защитник Челси снова получил травму

Уэсли Фофана, защитник "Челси", не попал в основной состав команды на матч Премьер-лиги против "Тоттенхэма" из-за новой травмы.

Французский защитник, который лишь недавно вернулся к тренировкам после длительного отсутствия из-за повреждения подколенного сухожилия, снова столкнулся с проблемами со здоровьем.

На этот раз характер травмы не уточняется, но известно, что состояние Уэсли будет оценено в ближайшие дни.