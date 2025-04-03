Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал хочет подписать голкипера из Эспаньола
Хоан Гарсия может сменить клуб
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" планирует подписать голкипера Хоана Гарсию из "Эспаньола".
"Канониры" уже ведут переговоры с Гарсией и его представителями, и они хотят договориться о трансфере за сумму ниже 25 миллионов евро.
Решающим фактором в этой сделке может стать вылет "Эспаньола" из Ла Лиги. Если это произойдет, сумма отступных за Хоана снизится до 15 миллионов евро.
Добавим, что Гарсия в текущем сезоне сыграл 28 матчей, из которых 4 отыграл на ноль.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 1:0. Поражение в дерби, несмотря на судейские старания
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Нападающий Милана нашел любовь в видеоигре Call of Duty
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000