Арсенал хочет подписать голкипера из Эспаньола

"Арсенал" планирует подписать голкипера Хоана Гарсию из "Эспаньола".

"Канониры" уже ведут переговоры с Гарсией и его представителями, и они хотят договориться о трансфере за сумму ниже 25 миллионов евро.

Решающим фактором в этой сделке может стать вылет "Эспаньола" из Ла Лиги. Если это произойдет, сумма отступных за Хоана снизится до 15 миллионов евро.

Добавим, что Гарсия в текущем сезоне сыграл 28 матчей, из которых 4 отыграл на ноль.