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Арсенал хочет подписать голкипера из Эспаньола

Англия

Хоан Гарсия может сменить клуб

Арсенал хочет подписать голкипера из Эспаньола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" планирует подписать голкипера Хоана Гарсию из "Эспаньола".

"Канониры" уже ведут переговоры с Гарсией и его представителями, и они хотят договориться о трансфере за сумму ниже 25 миллионов евро.

Решающим фактором в этой сделке может стать вылет "Эспаньола" из Ла Лиги. Если это произойдет, сумма отступных за Хоана снизится до 15 миллионов евро.

Добавим, что Гарсия в текущем сезоне сыграл 28 матчей, из которых 4 отыграл на ноль.

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Источник:
Football-Еѕраna
Опубликовал: Екатерина Власова
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