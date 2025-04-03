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Челси и Манчестер Юнайтед соревнуются за подписание лучшего бомбардира Ипсвича

Англия

Лиам Делап привлек внимание двух клубов АПЛ

Челси и Манчестер Юнайтед соревнуются за подписание лучшего бомбардира Ипсвича

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Ипсвича" Лиам Делап привлек внимание топ-клубов английской Премьер-лиги своими выступлениями в текущем сезоне.

По информации Дэвида Орнштейна, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в подписании 22-летнего нападающего.

В 29 матчах Премьер-лиги в этом сезоне Делап забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи.

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Источник:
David Ornstein
Опубликовал: Екатерина Власова
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