Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси и Манчестер Юнайтед соревнуются за подписание лучшего бомбардира Ипсвича
Лиам Делап привлек внимание двух клубов АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард "Ипсвича" Лиам Делап привлек внимание топ-клубов английской Премьер-лиги своими выступлениями в текущем сезоне.
По информации Дэвида Орнштейна, "Манчестер Юнайтед" и "Челси" заинтересованы в подписании 22-летнего нападающего.
В 29 матчах Премьер-лиги в этом сезоне Делап забил 11 голов и отдал 2 голевые передачи.
Читайте такжеЗащитник Челси снова получил травму
По теме
Оцените этот материал:
Источник:David Ornstein
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
- Определились пары 1/2 финала Кубка Украины. С кем сыграют Шахтер и Динамо?
- Жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE, прямая видеотрансляция
- Ливерпуль определился с главной целью на летнее трансферное окно
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000