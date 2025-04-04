Эвертон - Арсенал - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 5 апреля 2025 года в 14:30 на «Гудисон Парк» «Эвертон» будет принимать лондонский «Арсенал». Главным арбитром матча будет Даррен Ингленд. «Ирисок» ждет очередной матч против фаворита АПЛ, а „канониры“ попытаются продлить свою победную серию до трех матчей, чтобы не исключиться из борьбы за титул. Удастся ли «Эвертону» показать зубы, или все же «Арсенал» поставит мат в этой встрече?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Эвертон" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.