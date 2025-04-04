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Эвертон - Арсенал - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

"Ирискам" придется "показать зубы", чтобы сыграть хотябы в ничью

Эвертон - Арсенал - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 5 апреля 2025 года в 14:30 на «Гудисон Парк» «Эвертон» будет принимать лондонский «Арсенал». Главным арбитром матча будет Даррен Ингленд. «Ирисок» ждет очередной матч против фаворита АПЛ, а „канониры“ попытаются продлить свою победную серию до трех матчей, чтобы не исключиться из борьбы за титул. Удастся ли «Эвертону» показать зубы, или все же «Арсенал» поставит мат в этой встрече?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Эвертон" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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