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Эвертон - Арсенал - Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
"Ирискам" придется "показать зубы", чтобы сыграть хотябы в ничью
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 5 апреля 2025 года в 14:30 на «Гудисон Парк» «Эвертон» будет принимать лондонский «Арсенал». Главным арбитром матча будет Даррен Ингленд. «Ирисок» ждет очередной матч против фаворита АПЛ, а „канониры“ попытаются продлить свою победную серию до трех матчей, чтобы не исключиться из борьбы за титул. Удастся ли «Эвертону» показать зубы, или все же «Арсенал» поставит мат в этой встрече?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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