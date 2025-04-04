Синие выиграли пятую домашнюю игру подряд в АПЛ. Челси – Тоттенхэм 1:0. Обзор матча

В первом тайме у хозяев было преимущество, но они открыли счет только после перерыва. После этого обе команды обменялись офсайдными голами, но цифры на табло больше не менялись. "Шпоры" во второй половине встречи действовали гораздо лучше и активнее, но за это очки не начисляют.

"Синие" возвращаются на 4-е место (52 балла) и 6 апреля поедут к "Брентфорду". "Лилово-белые" находятся на 14-й позиции (34 пункта) и в воскресенье будут принимать "Саутгемптон".

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Смотрите обзор матча 30 тура АПЛ

Лондон. Стемфорд Бридж

Челси – Тоттенхэм 1:0

Гол: Фернандес, 50