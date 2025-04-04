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Главный тренер Челси высказался после победы над Тоттенхэмом
Поблагодарил болельщиков
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетил пресс-конференцию после победы над "Тоттенхэмом" (1:0), где поделился своими мыслями.
"Сегодняшний вечер был очень важным, прежде всего из-за качества игры. Мы знаем, насколько сейчас важно побеждать, но с самого начала мы стремимся одерживать победы тем способом, которым хотим. И, думаю, сегодня мы действительно хорошо сыграли, поэтому мы довольны.
Вероятно, с первого дня мы не работали каждый день для того, чтобы побеждать так, как это было в последние 10 минут этого матча – то есть, отдав инициативу сопернику и играя от обороны. Но если мы хотим стать настоящей командой, то должны научиться побеждать и таким "грязным" способом.
Также хочу сказать, , что сегодня со скамейки запасных я почувствовал лучшую атмосферу со стороны фанов с начала сезона. Я очень доволен тем, как сегодня вели себя болельщики. Если они и дальше будут поддерживать нас так, как сегодня, мы достигнем больших вещей, потому что они нас заряжают и помогают", – сказал Мареска.
Добавим, что после этого матча "синие" вернулись на 4 место в турнирной таблице АПЛ. На их счету 52 очка.
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