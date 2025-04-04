  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главный тренер Челси высказался после победы над Тоттенхэмом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главный тренер Челси высказался после победы над Тоттенхэмом

Англия

Поблагодарил болельщиков

Главный тренер Челси высказался после победы над Тоттенхэмом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска посетил пресс-конференцию после победы над "Тоттенхэмом" (1:0), где поделился своими мыслями.

"Сегодняшний вечер был очень важным, прежде всего из-за качества игры. Мы знаем, насколько сейчас важно побеждать, но с самого начала мы стремимся одерживать победы тем способом, которым хотим. И, думаю, сегодня мы действительно хорошо сыграли, поэтому мы довольны.

Вероятно, с первого дня мы не работали каждый день для того, чтобы побеждать так, как это было в последние 10 минут этого матча – то есть, отдав инициативу сопернику и играя от обороны. Но если мы хотим стать настоящей командой, то должны научиться побеждать и таким "грязным" способом.

Также хочу сказать, , что сегодня со скамейки запасных я почувствовал лучшую атмосферу со стороны фанов с начала сезона. Я очень доволен тем, как сегодня вели себя болельщики. Если они и дальше будут поддерживать нас так, как сегодня, мы достигнем больших вещей, потому что они нас заряжают и помогают", – сказал Мареска.

Добавим, что после этого матча "синие" вернулись на 4 место в турнирной таблице АПЛ. На их счету 52 очка.

Читайте такжеАПЛ. Челси – Тоттенхэм 1:0. Бесшпорно сложная победа синих
По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед стремится подписать ключевого футболиста Реала
yellow-arrow
Анге Постекоглу прокомментировал очередное поражение Тоттенхэма
yellow-arrow
Синие выиграли пятую домашнюю игру подряд в АПЛ. Челси – Тоттенхэм 1:0. Обзор матча
Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Энцо Мареска
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости