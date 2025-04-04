Анге Постекоглу прокомментировал очередное поражение Тоттенхэма

Главный тренер "шпор" Анге Постекоглу пообщался с медиа после поражения "Тоттенхэма" от "Челси" со счетом 0:1. Для "шпор" это уже 16-е поражение в 30 матчах чемпионата этого сезона.

"Сложная игра, но так всегда, когда приезжаешь сюда. Поединок был равным, нам пришлось много бороться, чтобы оставаться в игре, и, думаю, с этим мы справились неплохо. Конечно, Викарио сделал важный сейв, нам приходилось крепко обороняться в некоторые моменты. В контратаках мы тоже представляли угрозу, возможно, нам следовало быть более хладнокровными в последней трети поля. Но в целом мы были в игре.

Потом пропустили очень обидный гол – мы делаем это слишком часто, и это нам дорого стоит. Это очень расстраивает. Но реакция команды была хорошая, позитивная. Мы сравняли счет, но гол отменили. Также имели несколько голевых моментов под конец. Поэтому, да, очень обидно, что не удалось взять хоть что-то в этом матче", – сказал Постекоглу.