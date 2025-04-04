Манчестер Юнайтед стремится подписать ключевого футболиста Реала

Уругвайский полузащитник "Реала" Феде Вальверде в последние годы стал ключевой фигурой в системе Карло Анчелотти. Теперь на него претендует "Манчестер Юнайтед", который стремится существенно усилить центр поля летом. Как сообщает издание Fichajes, английский клуб намерен предложить 100 миллионов евро за трансфер хавбека.

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В Манчестере рассматривают уругвайца как долгосрочную инвестицию и потенциального лидера, который может стать новым лицом команды в АПЛ. Впрочем, в "Реале" не намерены легко расставаться с игроком, который имеет контракт до 2029 года и играет важную роль в составе. Несмотря на серьезность предложения "МЮ", пока неясно, сможет ли оно убедить руководство "Реала".

Добавим, что в этом сезоне на счету уругвайца 8 голов и 7 ассистов в 46 матчах за "Реал" во всех турнирах.