Журналист объяснил интерес Арсенала к лидеру Атлетика

Авторитетный журналист The Athletic Дэвид Орнштейн рассказал о том, почему "Арсенал" преследует вингера "Атлетика" Нико Уильямса и правда ли, что спортдир "канониров" Андреа Берта встречался с агентами игрока.

"Арсенал" давно преследует Уильямса, поскольку Микель Артета стремится подписать его – это хорошо задокументировано. У меня нет причин сомневаться в сообщениях о встрече между его агентом и Бертой, однако это вполне нормально... было бы страннее, если бы встречи с представителями трансферных целей вообще не происходили.

Очевидно, что "Арсенал" попытается еще раз, и вряд ли будет единственным претендентом – "Барселона", "Бавария", "Челси" и "Ливерпуль" являются одними из многих клубов, которые рассматривали подписание Уильямса. Однако это очень сложный трансфер, поэтому нет гарантии, что он состоится.

В его контракте есть клаусула в примерно 60 миллионов евро, которую нужно выплатить полностью, плюс очень высокая зарплата. Мы сообщали уже, что Уильямс, вероятно, будет более открытым к переходу летом 2025, чем раньше, однако ему всего 22 года, а его связи с "Атлетиком" и их тренером очень прочные. Трудно сказать, чем все завершится", – сказал Орнштейн.