"Скоро матчи будет судить ИИ". Постекоглу недоволен решением VAR в матче с Челси

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу после поражения от "Челси" (1:0) дал комментарий о решении VAR отменить гол его команды после шестиминутной проверки эпизода.

"Какой смысл в том, чтобы рефери обслуживал поединок? Они подходят к экрану и высматривают то, что они пропустили. Мне кажется, что в ближайшее время матчи будет судить искусственный интеллект, а затем это распространится на игроков. Когда мы откажемся и от футболистов на поле.

Не думаю, что кто-то хотел бы иметь VAR в футболе, если бы они знали, что проверки голов будут рассматриваться под микроскопом в течение шести минут. Мне это не нравится".