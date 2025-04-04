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"Скоро матчи будет судить ИИ". Постекоглу недоволен решением VAR в матче с Челси
Наставник "шпор" разъярен из-за судейства
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу после поражения от "Челси" (1:0) дал комментарий о решении VAR отменить гол его команды после шестиминутной проверки эпизода.
"Какой смысл в том, чтобы рефери обслуживал поединок? Они подходят к экрану и высматривают то, что они пропустили. Мне кажется, что в ближайшее время матчи будет судить искусственный интеллект, а затем это распространится на игроков. Когда мы откажемся и от футболистов на поле.
Не думаю, что кто-то хотел бы иметь VAR в футболе, если бы они знали, что проверки голов будут рассматриваться под микроскопом в течение шести минут. Мне это не нравится".
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Подчеркнем, что "Тоттенхэм" потерпел 16-е поражение в этом сезоне в АПЛ. Сейчас подопечные Постекоглу занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 30-ти сыгранных туров.
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