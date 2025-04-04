Главная звезда Ливерпуля вскоре подпишет новый контракт с клубом

Звезда "Ливерпуля", которой интересовалась "Барселона" и "Пари Сен-Жермен", вскоре подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает издание El Nacional, 32-летний Мохамед Салах почти договорился с "красными" об условиях нового двухлетнего контракта с мерсисайдским клубом после того, как были выполнены его финансовые требования.

Срок нового соглашения будет рассчитан до конца июня 2027 года. Детали контракта не разглашаются, но ожидается, что Салах и в дальнейшем будет оставаться самым высокооплачиваемым футболистом команды. В последнее время стороны продвинулись в переговорах. Действующий контракт сверхрезультативного вингера с "Ливерпулем" подходит к концу этим летом.

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В текущем сезоне Мохамед Салах забил 32 гола и отдал 22 ассиста в 44 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.