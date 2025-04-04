  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Главная звезда Ливерпуля вскоре подпишет новый контракт с клубом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Главная звезда Ливерпуля вскоре подпишет новый контракт с клубом

Англия

Руководство готово удовлетворить финансовые требования своего игрока

Главная звезда Ливерпуля вскоре подпишет новый контракт с клубом

Getty Images / Global Images Ukraine.

Новина українською

Звезда "Ливерпуля", которой интересовалась "Барселона" и "Пари Сен-Жермен", вскоре подпишет новый контракт с клубом.

Как сообщает издание El Nacional, 32-летний Мохамед Салах почти договорился с "красными" об условиях нового двухлетнего контракта с мерсисайдским клубом после того, как были выполнены его финансовые требования.

Срок нового соглашения будет рассчитан до конца июня 2027 года. Детали контракта не разглашаются, но ожидается, что Салах и в дальнейшем будет оставаться самым высокооплачиваемым футболистом команды. В последнее время стороны продвинулись в переговорах. Действующий контракт сверхрезультативного вингера с "Ливерпулем" подходит к концу этим летом.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В текущем сезоне Мохамед Салах забил 32 гола и отдал 22 ассиста в 44 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Неутешительный рекорд для Анге Постекоглу во главе Тоттенхэма
yellow-arrow
"Скоро матчи будет судить ИИ". Постекоглу недоволен решением VAR в матче с Челси
yellow-arrow
Журналист объяснил интерес Арсенала к лидеру Атлетика
Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Nacional
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости