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Неутешительный рекорд для Анге Постекоглу во главе Тоттенхэма
Первый среди тренеров "шпор"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг, 3 апреля, "Тоттенхэм" пожаловал в гости к "Челси" на матч в рамках 30-го тура АПЛ. Подопечные Постекоглу проиграли на "Стэмфорд Бридж" со счетом 0:1.
Что еще хуже, Постекоглу сделал то, чего не удавалось ни одному из предыдущих тренеров "Тоттенхэма". Австралиец стал первым, кто проиграл в каждом из первых четырех матчей против "Челси" в рамках чемпионата.
Ange Postecoglou is the first Tottenham manager to lose each of his first four league games against Chelsea in charge of the club.— Squawka (@Squawka) April 3, 2025
Mate. ???? pic.twitter.com/U0ZPIIULD1
До вчерашнего матча он уже трижды проигрывал против "Челси" – 1:4, 0:2, и 3:4. "Синие" – единственная команда, против которой он еще не заработал ни одного очка в соревновании.
Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.
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