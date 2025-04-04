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Неутешительный рекорд для Анге Постекоглу во главе Тоттенхэма

Англия

Первый среди тренеров "шпор"

Неутешительный рекорд для Анге Постекоглу во главе Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В четверг, 3 апреля, "Тоттенхэм" пожаловал в гости к "Челси" на матч в рамках 30-го тура АПЛ. Подопечные Постекоглу проиграли на "Стэмфорд Бридж" со счетом 0:1.

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Что еще хуже, Постекоглу сделал то, чего не удавалось ни одному из предыдущих тренеров "Тоттенхэма". Австралиец стал первым, кто проиграл в каждом из первых четырех матчей против "Челси" в рамках чемпионата.

До вчерашнего матча он уже трижды проигрывал против "Челси" – 1:4, 0:2, и 3:4. "Синие" – единственная команда, против которой он еще не заработал ни одного очка в соревновании.

Добавим, что сейчас "Тоттенхэм" занимает 14 место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.

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Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Алексей Полищук
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