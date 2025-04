Неутешительный рекорд для Анге Постекоглу во главе Тоттенхэма

В четверг, 3 апреля, "Тоттенхэм" пожаловал в гости к "Челси" на матч в рамках 30-го тура АПЛ. Подопечные Постекоглу проиграли на "Стэмфорд Бридж" со счетом 0:1.

Что еще хуже, Постекоглу сделал то, чего не удавалось ни одному из предыдущих тренеров "Тоттенхэма". Австралиец стал первым, кто проиграл в каждом из первых четырех матчей против "Челси" в рамках чемпионата.

Ange Postecoglou is the first Tottenham manager to lose each of his first four league games against Chelsea in charge of the club.



