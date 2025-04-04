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Он сделал это впервые с 2020-го. Назван лучший игрок месяца в АПЛ

Англия
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Заодно и вошел в историю

Он сделал это впервые с 2020-го. Назван лучший игрок месяца в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта.

В прошедшем месяце 30-летний португалец отличился в АПЛ двумя голами и таким же количеством результативных передач в двух матчах.

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В голосовании Фернандеш опередил Энтони Элангу, Николу Миленковича (оба - "Ноттингем Форрест"), Деклана Райса ("Арсенал"), Ян Паула ван Геке ("Брайтон") и Жан-Рикнера Белльгарда ("Вулверхэмптон").

Данную награду Бруну получил в пятый раз в карьере (в последний раз - в 2020-м году). По этому показателю он вышел на третье место в списке лауреатов чемпионата Англии всех времен, сравнявшись с Уэйном Руни и Робином ван Перси. Чаще игроками месяца становились лишь Гарри Кейн, Серхио Агуэро и Мохаммед Салах (семь раз).

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