Он сделал это впервые с 2020-го. Назван лучший игрок месяца в АПЛ

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш стал лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам марта.

В прошедшем месяце 30-летний португалец отличился в АПЛ двумя голами и таким же количеством результативных передач в двух матчах.

В голосовании Фернандеш опередил Энтони Элангу, Николу Миленковича (оба - "Ноттингем Форрест"), Деклана Райса ("Арсенал"), Ян Паула ван Геке ("Брайтон") и Жан-Рикнера Белльгарда ("Вулверхэмптон").

Данную награду Бруну получил в пятый раз в карьере (в последний раз - в 2020-м году). По этому показателю он вышел на третье место в списке лауреатов чемпионата Англии всех времен, сравнявшись с Уэйном Руни и Робином ван Перси. Чаще игроками месяца становились лишь Гарри Кейн, Серхио Агуэро и Мохаммед Салах (семь раз).

Bruno brilliance ????



Bruno Fernandes is the @EASPORTSFC Player of the Month for March!#PLAwards pic.twitter.com/ew4f8SS9VU