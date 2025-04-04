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Талантливый центрбек Борнмута попал в список целей Баварии

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Легионер английского клуба может пойти на значительное повышение

Талантливый центрбек Борнмута попал в список целей Баварии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый центральный защитник "Борнмута" попал в список трансферных целей мюнхенской "Баварии" на лето.

Авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк эксклюзивно для издания CaughtOffside сообщил, что "Бавария" действительно интересуется 19-летним Дином Хейсеном из "Борнмута". Действующий контракт футболиста сборной Испании с "вишнями" рассчитан до конца июня 2030 года и содержит клаусулу в размере 60 миллионов евро, которая будет доступна этим летом.

Также отмечается, что мюнхенцы могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны мадридского "Реала".

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В этом сезоне Дин Хейсен провел 28 матчей за "Борнмут" во всех турнирах, отметившись двумя забитыми голами. Его стоимость, согласно данным сайта Transfermarkt, оценивается в 42 миллиона евро.

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Бавария (Мюнхен) Борнмут Дин Хейсен
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
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