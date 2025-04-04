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Кевин Де Брюйне объявил о том, что покинет Манчестер Сити летом
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Getty Images/Global Images Ukraine
Капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25.
Опытный бельгийский полузащитник обратился к болельщикам "горожан" в соцсетях.
"Дорогой Манчестер. Увидев это, вы наверняка сразу поняли, к чему все идет. Я скажу прямо — эти месяцы будут для меня последними в качестве игрока "Манчестер Сити".
Мне тяжело это писать, но каждый футболист знает, что рано или поздно этот день наступит. Он наступил — вы первыми заслуживаете услышать это от меня.
Футбол привел меня к вам и в этот город. Я следовал за мечтой, не зная, что это изменит мою жизнь. Этот город. Этот клуб. Эти люди... Они дали мне все. У меня не было выбора, кроме как тоже отдать им все. И угадайте что? Мы выиграли все!
Нравится нам это или нет, но пора прощаться. Моя семья и я благодарны этому месту. Манчестер навсегда будет в паспортах моих детей и, что самое важное — в их сердцах. Он всегда будет нашим домом. Мы не можем достаточно отблагодарить клуб, город, персонал, партнеров, друзей и семью за эти 10 лет.
Любая история имеет конец, но эта глава в жизни точно была лучшей. Давайте наслаждаться последними моментами вместе".
Dear Manchester. ???? pic.twitter.com/2EdhVYOLti— Kevin De Bruyne (@KevinDeBruyne) April 4, 2025
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Напомним, что Кевин Де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за рекордные на тот момент 76 миллионов евро. За это время 33-летний бельгиец выиграл с клубом 18 трофеев, забил 106 голов и выполнил 174 ассиста в 413 матчах.
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