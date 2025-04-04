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Кристал Пэлас нашел замену для своего лидера в Бундеслиге
Могут подписать нападающего
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" этим летом может выйти на трансферный рынок в поисках нового центрального нападающего, ведь Жан-Филипп Матета, вероятно, покинет клуб. Как сообщает Foot Mercato, лондонцы обратили внимание на его соотечественника – Алассана Плеа.
Даже если Матета не уйдет, "Кристал Пэлас" заинтересован в трансфере Плеа, у которого летом в контракте с "Боруссией" Менхенгладбах активируется клаусула. Его выступления не остались без внимания не только "Кристал Пэлас", но и других клубов. Интерес к Плеа проявляют в Лиге 1, Саудовской Аравии, а также турецкий "Бешикташ".
Добавим, что в этом сезоне на счету Плеа 11 голов и 7 ассистов в 26 матчах за "Боруссию" во всех турнирах.
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