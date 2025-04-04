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Гвардиола - об уходе Кевина Де Брюйне: Его будет невероятно трудно заменить

Англия

Опытный бельгиец решил уйти из команды

Гвардиола - об уходе Кевина Де Брюйне: Его будет невероятно трудно заменить

Фото - Manchester City FC

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал решение Кевина Де Брюйне покинуть клуб этим летом.

"Он является одним из лучших полузащитников в истории Английской Премьер-лиги и лидером нашего клуба. Он великий футболист. Такие игроки вызывают уважение, ведь они отдают много лет своей жизни одной команде.

Его результативные передачи, голы и видение поля в последней трети так трудно заменить. Каждый может делать действия, чтобы помочь команде, но на протяжении стольких лет он был уникальным на поле... Мы выиграли очень много трофеев, и он сыграл ключевую роль в каждом из них. О нем будут помнить в клубе всегда, он является одним из нас. Двери для него будут всегда открыты до конца его жизни".

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Добавим, что в этом сезоне, который станет последним для 33-летнего Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити", он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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