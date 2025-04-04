Гвардиола - об уходе Кевина Де Брюйне: Его будет невероятно трудно заменить

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал решение Кевина Де Брюйне покинуть клуб этим летом.

"Он является одним из лучших полузащитников в истории Английской Премьер-лиги и лидером нашего клуба. Он великий футболист. Такие игроки вызывают уважение, ведь они отдают много лет своей жизни одной команде.

Его результативные передачи, голы и видение поля в последней трети так трудно заменить. Каждый может делать действия, чтобы помочь команде, но на протяжении стольких лет он был уникальным на поле... Мы выиграли очень много трофеев, и он сыграл ключевую роль в каждом из них. О нем будут помнить в клубе всегда, он является одним из нас. Двери для него будут всегда открыты до конца его жизни".