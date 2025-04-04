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Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Андони Ираола надеется реабилитироваться после трех поражений подряд

Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Борнмут" переживает игровой спад, особенно это бросилось в глаза после того, как они в домашних стенах проиграли скромному "Ипсвичу" посреди недели. Ситуацию нужно исправлять, поэтому Ираола настроен точно на выездную победу против "Вест Хэма", но способна ли на это его команда в нынешнем состоянии?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Вест Хэм" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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