Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Андони Ираола надеется реабилитироваться после трех поражений подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Борнмут" переживает игровой спад, особенно это бросилось в глаза после того, как они в домашних стенах проиграли скромному "Ипсвичу" посреди недели. Ситуацию нужно исправлять, поэтому Ираола настроен точно на выездную победу против "Вест Хэма", но способна ли на это его команда в нынешнем состоянии?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Травма Лунина, проигранные выборы Шевченко и жеребьевка полуфиналов Кубка Украины. Главные новости за 3 апреля
- В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti
- Журналист: Не переживаю за судьбу Динамо, если Суркисы захотят его продать
- АПЛ. Ливерпуль - Эвертон 1:0. Поражение в дерби, несмотря на судейские старания
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио