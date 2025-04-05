Вест Хэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Андони Ираола после поражения против "Ипсвича" раскритиковал игру в обороне собственной команды. Он не называл конкретных футболистов, впрочем, можно подумать, что Забарный также входит в список футболистов, к которым у тренера есть вопросы.

У них есть отличный шанс доказать наставнику, что они способны на большее. Матч против "Вест Хэма" неплохой для этого шанс.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31-й тур.

5 апреля. 17:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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