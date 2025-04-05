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Вест Хэм – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный и компания должны реагировать на критику от собственного тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Андони Ираола после поражения против "Ипсвича" раскритиковал игру в обороне собственной команды. Он не называл конкретных футболистов, впрочем, можно подумать, что Забарный также входит в список футболистов, к которым у тренера есть вопросы.
У них есть отличный шанс доказать наставнику, что они способны на большее. Матч против "Вест Хэма" неплохой для этого шанс.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.
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Английская Премьер-лига. 31-й тур.
5 апреля. 17:00. Лондон. "Лондон Стедиум"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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