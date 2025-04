В третий раз в этом сезоне. АПЛ объявила имя лучшего тренера месяца в марте

Английская Премьер-лига объявила имя лучшего тренера месяца по итогам марта.

Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту стал обладателем награды, которая стала для него уже третьей в этом сезоне и седьмой в его карьере в целом. В голосовании он обошел Рубена Аморима ("Манчестер Юнайтед") и Фабиана Хюрцелера ("Брайтон").

В прошлом месяце "лесники" под руководством 51-летнего португальского специалиста одержали две победы в двух матчах, обыграв действующих чемпионов "Манчестер Сити" (1:0) и одного из аутсайдеров чемпионата "Ипсвич" (2:4).

