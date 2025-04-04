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В третий раз в этом сезоне. АПЛ объявила имя лучшего тренера месяца в марте
Его работа заслуживает признания
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига объявила имя лучшего тренера месяца по итогам марта.
Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту стал обладателем награды, которая стала для него уже третьей в этом сезоне и седьмой в его карьере в целом. В голосовании он обошел Рубена Аморима ("Манчестер Юнайтед") и Фабиана Хюрцелера ("Брайтон").
В прошлом месяце "лесники" под руководством 51-летнего португальского специалиста одержали две победы в двух матчах, обыграв действующих чемпионов "Манчестер Сити" (1:0) и одного из аутсайдеров чемпионата "Ипсвич" (2:4).
For the third time this season ????????????— Premier League (@premierleague) April 4, 2025
Nuno Espirito Santo is named @barclaysfooty Manager of the Month ????@NFFC | #PLAwards pic.twitter.com/M1fMlTF0BT
Напомним, что Нуну Эшпириту Санту признавали лучшим менеджером месяца в октябре и декабре прошлого года.
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Напомним, что "Ноттингем" находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков после 30-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.
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