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В третий раз в этом сезоне. АПЛ объявила имя лучшего тренера месяца в марте

Англия

Его работа заслуживает признания

В третий раз в этом сезоне. АПЛ объявила имя лучшего тренера месяца в марте

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига объявила имя лучшего тренера месяца по итогам марта.

Наставник "Ноттингем Форест" Нуну Эшпириту Санту стал обладателем награды, которая стала для него уже третьей в этом сезоне и седьмой в его карьере в целом. В голосовании он обошел Рубена Аморима ("Манчестер Юнайтед") и Фабиана Хюрцелера ("Брайтон").

В прошлом месяце "лесники" под руководством 51-летнего португальского специалиста одержали две победы в двух матчах, обыграв действующих чемпионов "Манчестер Сити" (1:0) и одного из аутсайдеров чемпионата "Ипсвич" (2:4).

Напомним, что Нуну Эшпириту Санту признавали лучшим менеджером месяца в октябре и декабре прошлого года.

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Напомним, что "Ноттингем" находится на третьем месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 57 очков после 30-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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