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Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Артета попытается разбить автобус Мойеса
Getty Images / Global Images Ukraine
После возвращения в клуб Дэвида Мойес, "Эвертон" стал грозным соперником, с которым очень непросто играть и, что самое важное, которому очень тяжело забивать голы. Впрочем, "Арсенал" имеет свои амбиции и продолжает преследовать "Ливерпуль" в турнирной таблице с верой, что чемпионство еще возможно. Выйдет ли у "канониров" найти ключ к воротам Пикфорда? Скоро узнаем!
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.
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Английская Премьер-лига. 31-й тур.
5 апреля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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