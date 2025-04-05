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Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Артета попытается разбить автобус Мойеса

Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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После возвращения в клуб Дэвида Мойес, "Эвертон" стал грозным соперником, с которым очень непросто играть и, что самое важное, которому очень тяжело забивать голы. Впрочем, "Арсенал" имеет свои амбиции и продолжает преследовать "Ливерпуль" в турнирной таблице с верой, что чемпионство еще возможно. Выйдет ли у "канониров" найти ключ к воротам Пикфорда? Скоро узнаем!

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31-й тур.

5 апреля. 14:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Эвертон" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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