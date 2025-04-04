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Арсенал сделал запрос относительно звезды Ювентуса

Англия

Хотят подписать полузащитника

Арсенал сделал запрос относительно звезды Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает Tutto Juve, "Арсенал" обратился с запросом относительно полузащитника "Ювентуса" Кефрена Тюрама.

Главным приоритетом "Арсенала" в летнее трансферное окно является подписание нападающего, однако команде также не помешает обновление в центре поля, чтобы иметь возможность конкурировать с "Ливерпулем", "Манчестер Сити" и потенциально "Челси" в борьбе за титул в следующем сезоне.

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Контракты Томаса Парти и Жоржиньо завершается в конце сезона. Поэтому "Арсенал", который недавно назначил Андреа Берту спортивным директором, сделал запрос по 24-летнему полузащитнику "Ювентуса" и сборной Франции Кефрену Тюраму. Запросы также сделали "Ньюкасл" и "Ман Юнайтед", но сообщается, что "Ювентус" внес Тюрама в список неприкасаемых и не намерен отпускать игрока.

Добавим, что в этом сезоне на счету Кефрена 4 гола и 4 ассиста в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Источник:
Tutto Juve
Опубликовал: Алексей Полищук
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