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Астон Вилла – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери и его попытка испортить замечательную серию "лесников"

Астон Вилла – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Как бы ни завершился этот сезон для "Ноттингем Форест", он уже точно будет сказочным и незабываемым. Они идут на третьей строчке и идут достаточно уверенно. Есть шансы на попадание в Лигу Чемпионов. "Вилла" пока только мечтает об этом.

С другой стороны, все в их руках: обыгрывайте "Форест" и увеличивайте свои шансы на топ-4. Но так ли легко обыграть "лесников"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31-й тур.

5 апреля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Астон Вилла" — "Ноттингем Форест"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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