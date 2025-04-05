Астон Вилла – Ноттингем Форест. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Как бы ни завершился этот сезон для "Ноттингем Форест", он уже точно будет сказочным и незабываемым. Они идут на третьей строчке и идут достаточно уверенно. Есть шансы на попадание в Лигу Чемпионов. "Вилла" пока только мечтает об этом.

С другой стороны, все в их руках: обыгрывайте "Форест" и увеличивайте свои шансы на топ-4. Но так ли легко обыграть "лесников"?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 5 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31-й тур.

5 апреля. 19:30. Бирмингем. "Вилла Парк"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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