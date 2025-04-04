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Манчестер Сити обвиняет АПЛ в дискриминации и предоставлении преимущества конкурентам
Об этом пишет издание Daily Mail
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" обвинил Английскую Премьер-лигу в том, что измененные правила по сделкам клубов с ассоциированными сторонами предоставляют неконкурентное преимущество "Арсеналу", "Эвертону", "Брайтону" и "Лестеру". Об этом пишет Daily Mail.
В прошлом году "Манчестер Сити" выиграл судебное дело против АПЛ, доказав незаконность предыдущих правил по сделкам с ассоциированными сторонами. После этого 16 клубов АПЛ проголосовали за изменение этих правил.
"Манчестер Сити" утверждает, что новые правила, которые позволяют клубам конвертировать кредиты акционеров в собственный капитал, являются дискриминационными. В клубе считают, что это дает "значительное преимущество в денежных потоках и сокращении расходов" клубам, которые получили такие кредиты.
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