Манчестер Сити обвиняет АПЛ в дискриминации и предоставлении преимущества конкурентам

"Манчестер Сити" обвинил Английскую Премьер-лигу в том, что измененные правила по сделкам клубов с ассоциированными сторонами предоставляют неконкурентное преимущество "Арсеналу", "Эвертону", "Брайтону" и "Лестеру". Об этом пишет Daily Mail.

В прошлом году "Манчестер Сити" выиграл судебное дело против АПЛ, доказав незаконность предыдущих правил по сделкам с ассоциированными сторонами. После этого 16 клубов АПЛ проголосовали за изменение этих правил.

"Манчестер Сити" утверждает, что новые правила, которые позволяют клубам конвертировать кредиты акционеров в собственный капитал, являются дискриминационными. В клубе считают, что это дает "значительное преимущество в денежных потоках и сокращении расходов" клубам, которые получили такие кредиты.