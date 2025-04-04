  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити обвиняет АПЛ в дискриминации и предоставлении преимущества конкурентам
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити обвиняет АПЛ в дискриминации и предоставлении преимущества конкурентам

Англия

Об этом пишет издание Daily Mail

Манчестер Сити обвиняет АПЛ в дискриминации и предоставлении преимущества конкурентам

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" обвинил Английскую Премьер-лигу в том, что измененные правила по сделкам клубов с ассоциированными сторонами предоставляют неконкурентное преимущество "Арсеналу", "Эвертону", "Брайтону" и "Лестеру". Об этом пишет Daily Mail.

В прошлом году "Манчестер Сити" выиграл судебное дело против АПЛ, доказав незаконность предыдущих правил по сделкам с ассоциированными сторонами. После этого 16 клубов АПЛ проголосовали за изменение этих правил.

"Манчестер Сити" утверждает, что новые правила, которые позволяют клубам конвертировать кредиты акционеров в собственный капитал, являются дискриминационными. В клубе считают, что это дает "значительное преимущество в денежных потоках и сокращении расходов" клубам, которые получили такие кредиты.

Читайте такжеАрсенал сделал запрос относительно звезды Ювентуса
По теме
yellow-arrow
Тренер команды Миколенко хочет, чтобы они боролись за еврокубки
yellow-arrow
Реал отказался от идеи подписания лидера Ливерпуля
yellow-arrow
Арсенал сделал запрос относительно звезды Ювентуса
Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости