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Тренер команды Миколенко хочет, чтобы они боролись за еврокубки

Англия

Наставник "ирисок" желает вернуть клуб на вершину английского футбола

Тренер команды Миколенко хочет, чтобы они боролись за еврокубки

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Эвертона" Дэвид Мойес поделился мыслями о своем пребывании во главе менеджера этого клуба во второй раз, а также рассказал об амбициозных целях, которые он ставит перед своей командой.

"Я думаю, что мы достигли успеха, когда я впервые в своей карьере возглавил "Эвертон". Мы были близки к зоне вылета, однако впоследствии мы вели борьбу за попадание в еврокубки, соревнуясь наравне с другими топ-клубами. Сейчас мы хотим попытаться вернуть "Эвертон" на вершину, мы готовы к этому вызову".

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"Возвращаясь в "Эвертон", я не был уверен в том, что все так и будет. Честно говоря, я вообще не ожидал, что я вернусь сюда, поэтому, когда это произошло, я был в восторге от того, как меня встретили болельщики. Я бы не сказал, что я оставил за собой большое наследие в клубе, но я провел здесь 11 блестящих лет".

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Напомним, что "Эвертон", за который играет 25-летний Виталий Миколенко, на данный момент находится на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 34 очка после 30-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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