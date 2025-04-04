Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, выйдет ли на поле Маунт в матче против Ман Сити

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, сможет ли полузащитник Мейсон Маунт сыграть 6 апреля против "Манчестер Сити".

"Мейсон достаточно подготовлен для старта, но мы должны руководить им. Он много тренировался, получая нагрузку на свое тело. Иногда ум важнее тела. Он в состоянии играть, и мы увидим это в воскресенье".