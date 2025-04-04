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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, выйдет ли на поле Маунт в матче против Ман Сити

Англия

Мейсон достаточно подготовлен для старта (с)

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, выйдет ли на поле Маунт в матче против Ман Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, сможет ли полузащитник Мейсон Маунт сыграть 6 апреля против "Манчестер Сити".

"Мейсон достаточно подготовлен для старта, но мы должны руководить им. Он много тренировался, получая нагрузку на свое тело. Иногда ум важнее тела. Он в состоянии играть, и мы увидим это в воскресенье".

Добавим, что в текущем сезоне Маунт из-за травмы сыграл 13 матчей - 414 минуты.

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Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Мейсон Маунт
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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