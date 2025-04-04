Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, выйдет ли на поле Маунт в матче против Ман Сити
Мейсон достаточно подготовлен для старта (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал, сможет ли полузащитник Мейсон Маунт сыграть 6 апреля против "Манчестер Сити".
"Мейсон достаточно подготовлен для старта, но мы должны руководить им. Он много тренировался, получая нагрузку на свое тело. Иногда ум важнее тела. Он в состоянии играть, и мы увидим это в воскресенье".
Добавим, что в текущем сезоне Маунт из-за травмы сыграл 13 матчей - 414 минуты.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Адвокаты работают". Экс-нападающий Шахтера рассказал о расторжении контракта с клубом и состоянии судебного процесса
- "Думаю, он понимает это". Степаненко сказал все, что думает о Реброве
- Бущан - о разговоре с Роналду: Попросил больше респекта. Теперь жду шампунь за 1000 голов
- Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 01.04.2025
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000
4На сайт
150 000