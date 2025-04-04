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Опытный центрбек Реала летом может покинуть команду

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Алаба может сменить клуб

Опытный центрбек Реала летом может покинуть команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник Давид Алаба может покинуть "Реал" в конце текущего сезона.

Как сообщает Sport, руководство мадридского клуба недовольно частыми травмами футболиста и его нестабильной игрой. "Реал" рассматривает возможность подписания Дина Гейсена из "Борнмута" на замену австрийцу.

Контракт Алабы с "Реалом" действует до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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Давид Алаба Реал (Мадрид)
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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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