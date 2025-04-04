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Грилиш - об уходе Кевина Де Брюйне из Ман Сити: Ты лучший, с кем я играл

Англия

Англичанин опубликовал сториз в своем Instagram

Грилиш - об уходе Кевина Де Брюйне из Ман Сити: Ты лучший, с кем я играл

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш отреагировал на новость о том, что Кевин Де Брюйне покинет клуб в конце сезона.

Англичанин опубликовал сториз в своем Instagram, где поделился коллажем из фотографий с Де Брюйне и написал:

"Одной из причин, почему я присоединился к "Сити", была возможность играть бок о бок с тобой, брат! Ты лучший из тех, с кем я когда-либо имел удовольствие играть. Легенда!"

Грилиш - об уходе Кевина Де Брюйне из Ман Сити: Ты лучший, с кем я играл - изображение 1

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