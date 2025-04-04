Грилиш - об уходе Кевина Де Брюйне из Ман Сити: Ты лучший, с кем я играл

Левый вингер "Манчестер Сити" Джек Грилиш отреагировал на новость о том, что Кевин Де Брюйне покинет клуб в конце сезона.

Англичанин опубликовал сториз в своем Instagram, где поделился коллажем из фотографий с Де Брюйне и написал: