Клуб МЛС отказался от подписания контракта с Кевином Де Брюйне

"Сан-Диего" отказался от подписания полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, который недавно объявил о своем уходе из английского клуба в конце текущего сезона.

По информации GiveMeSport, футболист вел переговоры с "Сан-Диего", но клуб решил не подписывать контракт с Кевином. Причину такого решения не разглашаются.

Кроме того, Де Брюйне имеет варианты продолжения карьеры в Турции и Саудовской Аравии.