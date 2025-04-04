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Клуб МЛС отказался от подписания контракта с Кевином Де Брюйне

Англия

Но Де Брюйне еще имеет другие варианты продолжения карьеры

Клуб МЛС отказался от подписания контракта с Кевином Де Брюйне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Сан-Диего" отказался от подписания полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне, который недавно объявил о своем уходе из английского клуба в конце текущего сезона.

По информации GiveMeSport, футболист вел переговоры с "Сан-Диего", но клуб решил не подписывать контракт с Кевином. Причину такого решения не разглашаются.

Кроме того, Де Брюйне имеет варианты продолжения карьеры в Турции и Саудовской Аравии.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Екатерина Власова
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