Гвардиола: Готов поспорить, что Де Брюйне поставят статую возле Этихада

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказал свое мнение относительно того, могут ли Кевину Де Брюйне поставить статую возле стадиона "Этихад".

"Слушайте, я не знаю. Но я готов поспорить на большие деньги на то, что это произойдет. Это точно. Но я не знаю...Но, конечно, он заслуживает этого", - сказал Гвардиола.

Напомним, что капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25.