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Гвардиола: Готов поспорить, что Де Брюйне поставят статую возле Этихада

Англия

Специалист высказался о Кевине Де Брюйне

Гвардиола: Готов поспорить, что Де Брюйне поставят статую возле Этихада

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказал свое мнение относительно того, могут ли Кевину Де Брюйне поставить статую возле стадиона "Этихад".

"Слушайте, я не знаю. Но я готов поспорить на большие деньги на то, что это произойдет. Это точно. Но я не знаю...Но, конечно, он заслуживает этого", - сказал Гвардиола.

Напомним, что капитан "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне объявил о том, что он покинет команду по завершении сезона 2024/25.

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Этихад Стэдиум Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Источник:
City_Xtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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