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Джоб Беллингем - в центре внимания топ-клубов: Сандерленд уже установил цену

Англия

Об этом пишет Football Insider

Джоб Беллингем - в центре внимания топ-клубов: Сандерленд уже установил цену

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем привлек внимание нескольких клубов: "Челси", "Байера" и дортмундской "Боруссии".

По информации Football Insider, поэтому "Сандерленд" уже установил цену на своего игрока. Клуб готов рассмотреть предложения от заинтересованных сторон, начиная от 20 миллионов евро.

Беллингем в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Сандерленд Джоб Беллингем
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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