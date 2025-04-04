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Джоб Беллингем - в центре внимания топ-клубов: Сандерленд уже установил цену
Об этом пишет Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем привлек внимание нескольких клубов: "Челси", "Байера" и дортмундской "Боруссии".
По информации Football Insider, поэтому "Сандерленд" уже установил цену на своего игрока. Клуб готов рассмотреть предложения от заинтересованных сторон, начиная от 20 миллионов евро.
Беллингем в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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