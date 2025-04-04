Джоб Беллингем - в центре внимания топ-клубов: Сандерленд уже установил цену

Полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем привлек внимание нескольких клубов: "Челси", "Байера" и дортмундской "Боруссии".

По информации Football Insider, поэтому "Сандерленд" уже установил цену на своего игрока. Клуб готов рассмотреть предложения от заинтересованных сторон, начиная от 20 миллионов евро.

Беллингем в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.