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Астон Вилла – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Один из центральных поединков тура
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В 31-м раунде АПЛ будет Манчестерское дерби. Правда, не стоит со счетов сбрасывать и матч между "Астон Виллой" и "Ноттингемом Форест" – командами, которые претендуют на высокие места. “Лесники” уже там находятся и могут завоевать даже серебро. "Львам" же к четвертой строчке всего четыре очка.
В прямом эфире этот матч будет транслировать Setanta Sports. Посмотреть поединок можно на OTT-платформе MEGOGO.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.
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Английская Премьер-лига, 31 тур
5 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Саймон Хупер
Прямая трансляция: Setanta Sports
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