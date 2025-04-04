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Астон Вилла – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Один из центральных поединков тура

Астон Вилла – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В 31-м раунде АПЛ будет Манчестерское дерби. Правда, не стоит со счетов сбрасывать и матч между "Астон Виллой" и "Ноттингемом Форест" – командами, которые претендуют на высокие места. “Лесники” уже там находятся и могут завоевать даже серебро. "Львам" же к четвертой строчке всего четыре очка.

В прямом эфире этот матч будет транслировать Setanta Sports. Посмотреть поединок можно на OTT-платформе MEGOGO.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

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Английская Премьер-лига, 31 тур

5 апреля, 19:30. "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Астон Вілл - Ноттінгем Форест
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Астон Вилла (Бирмингем) Ноттингем Форест Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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