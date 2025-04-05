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Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Тяжелый соперник для мерсисайдцев на пути к чемпионству

Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Подопечные Арне Слота продолжают являться главными претендентами на титул АПЛ. Они лидируют в турнирной таблице с отрывом в 12 очков от второго "Арсенала". Очень маловероятно, что "канониры" отыграют такую ​​гору зачетных баллов. Однако официально "Ливерпуль" еще чемпионом не стал.

Сейчас в соперниках будет крепкий середнячок. "Фулхэму" также нужны очки, ведь одна-две победы поднимают команду в зону еврокубков. В теории и Лиге чемпионов можно замахнуться, однако это уже много факторов должно сойтись. Но "мечта - сама собой сила"...

В прямом эфире этот матч будет транслировать канал Setanta Sports. Просмотреть его можно на OTT-платформе MEGOGO.

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Английская Премьер-лига, 31 тур

6 апреля, 16:00. "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный арбитр: Крис Кавана

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Фулгем - Ліверпуль
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