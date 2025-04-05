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Брентфорд – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Энцо Мареска попытается использовать импульс после прошлой победы
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и впервые за долгое время выглядел как команда. Конечно, это точно не было полноценно топовое выступление, впрочем намеки на это появились, поэтому победный импульс можно использовать и для дальнейших побед, но способны ли на это "синие"?
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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