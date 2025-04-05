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Брентфорд – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Энцо Мареска попытается использовать импульс после прошлой победы

Брентфорд – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Посреди недели "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и впервые за долгое время выглядел как команда. Конечно, это точно не было полноценно топовое выступление, впрочем намеки на это появились, поэтому победный импульс можно использовать и для дальнейших побед, но способны ли на это "синие"?

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

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Трансляция матча "Брентфорд" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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