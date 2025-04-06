Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В прошлом матче против крепкого "Ньюкасла" Томас Франк доверил место украинцу Ярмолюку. Да, одержать победу не получилось, впрочем выглядели "пчелы" неплохо. Интересно, продолжит ли наставник доверять Егору и выпустит ли он его на противостояние с "Челси"? Скоро узнаем.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

3.15 3.70 2.19 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 16:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Брентфорд" — "Челси" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.