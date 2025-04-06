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Брентфорд – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Егор Ярмолюк ожидает очередного шанса против гранда
Getty Images / Global Images Ukraine
В прошлом матче против крепкого "Ньюкасла" Томас Франк доверил место украинцу Ярмолюку. Да, одержать победу не получилось, впрочем выглядели "пчелы" неплохо. Интересно, продолжит ли наставник доверять Егору и выпустит ли он его на противостояние с "Челси"? Скоро узнаем.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.
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Английская Премьер-лига. 31-й тур.
6 апреля. 16:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"
Главный судья: Майкл Оливер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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