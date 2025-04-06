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Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот и его команда на пути к титулу
Getty Images/Global Images Ukraine
Каждый матч мерсисайдцев теперь привлекает все большее внимание. Они на финишной прямой и нельзя позволить себе много осечек. А вообще-то лучше выиграть все и досрочно оформить чемпионство. Впрочем, у команды небольшой игровой спад, поэтому гарантировать победу им никто не может. Да и выезды к "Фулхэму" обычно очень непростые, поэтому посмотрим.
Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.
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Английская Премьер-лига. 31-й тур.
6 апреля. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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