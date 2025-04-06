Фулхэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Каждый матч мерсисайдцев теперь привлекает все большее внимание. Они на финишной прямой и нельзя позволить себе много осечек. А вообще-то лучше выиграть все и досрочно оформить чемпионство. Впрочем, у команды небольшой игровой спад, поэтому гарантировать победу им никто не может. Да и выезды к "Фулхэму" обычно очень непростые, поэтому посмотрим.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

4.40 3.80 1.82 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фулхэм" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.