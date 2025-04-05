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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рубен Аморим готов к манчестерскому дерби
Getty Images / Global Images Ukraine
Посреди недели "красные дьяволы" уступили "Ноттингем Форест" при не очень выразительной игре. Конечно, результат сильно разочаровал болельщиков, однако команда уже неоднократно в этом сезоне показала, что может собраться на отдельные матчи и выдать классные перформансы, как это было не так давно с "Арсеналом". Сможет ли "Юнайтед" навязать хорошую борьбу своим соседям в этом матче? Увидим совсем скоро!
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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