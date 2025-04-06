Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Гвардиола в погоне за попадание в Лигу Чемпионов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" превратился из чемпиона Англии в лишь претендента на попадание в топ-4. У них было много проблем по ходу этого сезона, впрочем, необходимо выдать сильную концовку, чтобы хоть как-то украсить его для собственных болельщиков. Победа в манчестерском дерби была бы отличным подарком.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Английская Премьер-лига. 31-й тур.
6 апреля. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"
Главный судья: Джон Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Чемпионство ПСЖ, фиаско Реала, первая победа Кучера в Черноморце, Заря дожала Ворсклу, поражение Цыганкова, ничьи Забарного, Миколенко и Зинченко в АПЛ. Главные новости за 5 апреля
- Вацко ответил, сможет ли игрок Кривбасса заменить лидера Динамо
- Джокерчук сработал. Почему дела Романа Яремчука в Олимпиакосе улучшились
- В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бекхэму — 50: грандиозная вечеринка в Майами в кругу семьи и звезд мирового спорта