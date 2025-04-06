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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Гвардиола в погоне за попадание в Лигу Чемпионов

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" превратился из чемпиона Англии в лишь претендента на попадание в топ-4. У них было много проблем по ходу этого сезона, впрочем, необходимо выдать сильную концовку, чтобы хоть как-то украсить его для собственных болельщиков. Победа в манчестерском дерби была бы отличным подарком.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" — "Манчестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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