Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" превратился из чемпиона Англии в лишь претендента на попадание в топ-4. У них было много проблем по ходу этого сезона, впрочем, необходимо выдать сильную концовку, чтобы хоть как-то украсить его для собственных болельщиков. Победа в манчестерском дерби была бы отличным подарком.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Английская Премьер-лига. 31-й тур.

6 апреля. 18:30. Манчестер. "Олд Траффорд"

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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