  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арне Слот рассказал, как изменилась АПЛ за последние 5 лет
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арне Слот рассказал, как изменилась АПЛ за последние 5 лет

Англия

Самая сильная лига?

Арне Слот рассказал, как изменилась АПЛ за последние 5 лет

Фото - Сайт Ліверпуля - www.liverpoolfc.com

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своим мнением по поводу смены команд внутри Английской Премьер-лиги.

"Думаю, сейчас лига сильнее, чем когда-либо. Я много об этом слышу, потому что в целом уровень становится выше.

Даже у аутсайдеров есть футболисты, способные играть в "Манчестер Сити", "Арсенале", у нас в "Ливерпуле", в "Челси" - в клубах такого уровня".

Читайте такжеМанчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 31-го тура АПЛ на 06.04.2025

"Причина, по которой топ-команды теряют очки, заключается в том, что лига становится сильнее. И то, что сейчас у нас столько очков – для нас это, пожалуй, комплимент", – сказал Слот The Guardian.

Читайте такжеСлот рассказал о кадровой ситуации Ливерпуля перед матчем с Фулхэмом

По теме
yellow-arrow
Фулхэм – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Джоб Беллингем - в центре внимания топ-клубов: Сандерленд уже установил цену
yellow-arrow
Астон Вилла – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Английская Премьер-лига Ливерпуль Арне Слот
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
theguardian
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости