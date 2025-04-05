Арне Слот рассказал, как изменилась АПЛ за последние 5 лет

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своим мнением по поводу смены команд внутри Английской Премьер-лиги.

"Думаю, сейчас лига сильнее, чем когда-либо. Я много об этом слышу, потому что в целом уровень становится выше.

Даже у аутсайдеров есть футболисты, способные играть в "Манчестер Сити", "Арсенале", у нас в "Ливерпуле", в "Челси" - в клубах такого уровня".