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Арне Слот рассказал, как изменилась АПЛ за последние 5 лет
Самая сильная лига?
Фото - Сайт Ліверпуля - www.liverpoolfc.com
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился своим мнением по поводу смены команд внутри Английской Премьер-лиги.
"Думаю, сейчас лига сильнее, чем когда-либо. Я много об этом слышу, потому что в целом уровень становится выше.
Даже у аутсайдеров есть футболисты, способные играть в "Манчестер Сити", "Арсенале", у нас в "Ливерпуле", в "Челси" - в клубах такого уровня".
"Причина, по которой топ-команды теряют очки, заключается в том, что лига становится сильнее. И то, что сейчас у нас столько очков – для нас это, пожалуй, комплимент", – сказал Слот The Guardian.
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