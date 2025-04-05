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Рубен Аморим поделился мнением о давлении со стороны фанатов МЮ из-за результатов
Сталкивается с постоянным сравнением с сэром Алексом Фергюсоном
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о давлении из-за результатов.
"Премьер-лига очень сложная, многие говорят, что сэру Алексу Фергюсону понадобилось три или четыре года, чтобы выиграть что-нибудь, но в наши дни это невозможно, потому что нужно давать три интервью перед каждой игрой.
Но мы - "Манчестер Юнайтед", независимо от давления, мы должны быть там, наверху. В центре внимания должен быть вопрос, как улучшить нашу команду по всем аспектам, а не давление", — цитирует португальского специалиста Goal.
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