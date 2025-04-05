Рубен Аморим поделился мнением о давлении со стороны фанатов МЮ из-за результатов

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассказал о давлении из-за результатов.

"Премьер-лига очень сложная, многие говорят, что сэру Алексу Фергюсону понадобилось три или четыре года, чтобы выиграть что-нибудь, но в наши дни это невозможно, потому что нужно давать три интервью перед каждой игрой.

Но мы - "Манчестер Юнайтед", независимо от давления, мы должны быть там, наверху. В центре внимания должен быть вопрос, как улучшить нашу команду по всем аспектам, а не давление", — цитирует португальского специалиста Goal.