Тоттенхэм – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 6 апреля 2025 года в 16:00 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" лондонский "Тоттенхэм" будет принимать "Саутгемптон". Главным арбитром матча будет Майкл Солсбери. "Шпоры" стремятся реабилитироваться за недавние неудачи и вернуться на победный путь, тогда как „святые“ борются за выживание, пытаясь ухватиться хотя бы за ничью.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports ОТТ.

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