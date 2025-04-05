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Тоттенхэм – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Отличный шанс для "шпор"

Тоттенхэм – Саутгемптон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

В рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги 6 апреля 2025 года в 16:00 на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" лондонский "Тоттенхэм" будет принимать "Саутгемптон". Главным арбитром матча будет Майкл Солсбери. "Шпоры" стремятся реабилитироваться за недавние неудачи и вернуться на победный путь, тогда как „святые“ борются за выживание, пытаясь ухватиться хотя бы за ничью.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports ОТТ.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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