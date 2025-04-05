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Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, как игра Кевина де Брюйне повлияла на АПЛ

Англия

Считает его лучшим полузащитником

Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, как игра Кевина де Брюйне повлияла на АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения этого сезона.

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал заявление Кевина де Брюйне:

"Все просто – он был одним из лучших полузащитников АПЛ. Время проходит для всех, поэтому это естественно. Он улучшил лигу. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Мне было приятно видеть его игру в Португалии много раз."

Напомним, что Кевин де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за рекордные на тот момент 76 миллионов евро. За это время 33-летний бельгиец выиграл с клубом 18 трофеев, забил 106 голов и отдал 174 ассиста в 413 матчах.

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Источник:
sistoney67
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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