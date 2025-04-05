Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Манчестер Юнайтед рассказал, как игра Кевина де Брюйне повлияла на АПЛ
Считает его лучшим полузащитником
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бельгийский полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне официально объявил о своем уходе из клуба после завершения этого сезона.
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал заявление Кевина де Брюйне:
"Все просто – он был одним из лучших полузащитников АПЛ. Время проходит для всех, поэтому это естественно. Он улучшил лигу. Он был не на той стороне Манчестера, но я желаю ему удачи. Мне было приятно видеть его игру в Португалии много раз."
Напомним, что Кевин де Брюйне присоединился к "Манчестер Сити" летом 2015 года из "Вольфсбурга" за рекордные на тот момент 76 миллионов евро. За это время 33-летний бельгиец выиграл с клубом 18 трофеев, забил 106 голов и отдал 174 ассиста в 413 матчах.
Популярное сейчас
- Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
- Де Брюйне покидает Сити, Хуммельс завершает карьеру, Оболонь побеждает Ингулец. Главные новости за 4 апреля
- Неоднозначность наряду с легендарностью и теми, кто свое последнее слово еще не сказал. Безработные коучи украинского футбола
- В Арсенале определились с ценой на Зинченко, – Esto es Atleti
- Очень жарко: Девушка полузащитника Карпат покорила поклонников сексуальной фотосессией
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио