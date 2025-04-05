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Челси заинтересован в трансфере 50-миллионного левого вингера из Бундеслиги

Англия

"Пенсионеры" снова ищут усиление на фланги атаки

Челси заинтересован в трансфере 50-миллионного левого вингера из Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" заинтересован в трансфере левого вингера "Боруссии" Дортмунд Джейми Гиттенса. Об этом сообщает Никого Скира.

В настоящее время между сторонами проходят переговоры.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 50 млн евро. Его контракт с "шмелями" истекает летом 2028 года.

Гиттенс является уроженцем Лондона. Он есть воспитанником "Рединга", откуда в 2018 году перешел в "Ман Сити", а в 2020 – в "Боруссию" Дортмунд. Всего за первую команду "шмелей" футболист провел 99 матчей

В частности, в текущем сезоне Гиттенс записал в свой актив 11 голов и четыре ассиста в 41 поединке во всех турнирах.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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