Челси заинтересован в трансфере 50-миллионного левого вингера из Бундеслиги

"Челси" заинтересован в трансфере левого вингера "Боруссии" Дортмунд Джейми Гиттенса. Об этом сообщает Никого Скира.

В настоящее время между сторонами проходят переговоры.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 50 млн евро. Его контракт с "шмелями" истекает летом 2028 года.

Гиттенс является уроженцем Лондона. Он есть воспитанником "Рединга", откуда в 2018 году перешел в "Ман Сити", а в 2020 – в "Боруссию" Дортмунд. Всего за первую команду "шмелей" футболист провел 99 матчей

В частности, в текущем сезоне Гиттенс записал в свой актив 11 голов и четыре ассиста в 41 поединке во всех турнирах.