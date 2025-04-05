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Украинское дерби на английских полях. Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал
Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
В 31-м туре АПЛ встретятся "Эвертон" и "Арсенал"
Дэвид Мойес с первых минут выпустил таких игроков. Виталий Миколенко - вне заявки.
Today's Toffees! ????#EVEARS pic.twitter.com/2orNV4NhMR— Everton (@Everton) April 5, 2025
Микель Артета выставил следующих футболистов в старт. Александр Зинченко остался на скамейке запасных.
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) April 5, 2025
???? White returns
©️ Jorginho skippers the side
⚡️ Trossard leads the line
Let's do this, Gunners ????
В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 10-ти матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.
Виталий Миколенко сыграл в 28-ми матчах, в которых отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки.
До матча "Арсенал" занимает второе место, набрав 61 балл, "Эвертон" - 15-й с 34-мя баллами.
Встреча начнётся в 14:30 по киевскому времени.
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