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Украинское дерби на английских полях. Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал

Англия

Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени

Украинское дерби на английских полях. Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал

Getty Images / Global Images Ukraine

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В 31-м туре АПЛ встретятся "Эвертон" и "Арсенал"

Дэвид Мойес с первых минут выпустил таких игроков. Виталий Миколенко - вне заявки.

Микель Артета выставил следующих футболистов в старт. Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 10-ти матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.

Виталий Миколенко сыграл в 28-ми матчах, в которых отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки.

До матча "Арсенал" занимает второе место, набрав 61 балл, "Эвертон" - 15-й с 34-мя баллами.

Встреча начнётся в 14:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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