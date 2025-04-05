Украинское дерби на английских полях. Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал

В 31-м туре АПЛ встретятся "Эвертон" и "Арсенал"

Дэвид Мойес с первых минут выпустил таких игроков. Виталий Миколенко - вне заявки.

Микель Артета выставил следующих футболистов в старт. Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

???? ???????????????????????????????? ⚪️



???? White returns

©️ Jorginho skippers the side

⚡️ Trossard leads the line



Let's do this, Gunners ???? — Arsenal (@Arsenal) April 5, 2025

В этом сезоне Александр Зинченко сыграл в 10-ти матчах, в которых получил одну жёлтую карточку.

Виталий Миколенко сыграл в 28-ми матчах, в которых отдал одну голевую передачу и получил две жёлтые карточки.

До матча "Арсенал" занимает второе место, набрав 61 балл, "Эвертон" - 15-й с 34-мя баллами.

Встреча начнётся в 14:30 по киевскому времени.