Украинское дерби на английских полях. Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал

В 31-м туре АПЛ встретятся "Эвертон" и "Арсенал"

Дэвид Мойес с первых минут выпустил таких игроков. Виталий Миколенко - вне заявки.

Микель Артета выставил следующих футболистов в старт. Александр Зинченко остался на скамейке запасных.

