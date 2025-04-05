Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Арсенала: В Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке
Подготовил план
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его подопечные должны сделать, чтобы выбить мадридский "Реал" и пройти дальше в рамках Лиги чемпионов.
"Нужно, чтобы мы были лучше их, верили в это с первой минуты и были эффективными в решающие моменты. Мы прекрасно знаем, что в Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке", — сказал тренер "Арсенала".
Напомним, что первая игра "канониров" против испанской команды состоится 8 апреля в 22:00.
Добавим, что в 14:30 начнется матч "Эвертон" - "Арсенал". Следить за игрой можно в матч-центре UA-Футбол.
Популярное сейчас
- Все для комфорта Динамо: Буковина определилась с городом для проведения матча ½ финала
- "Он туда приехал не просто": Степаненко – о вызове Ярмоленко в сборную
- Де Брюйне покидает Сити, Хуммельс завершает карьеру, Оболонь побеждает Ингулец. Главные новости за 4 апреля
- Ливерпуль определился с главной целью на летнее трансферное окно
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио