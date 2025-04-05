Тренер Арсенала: В Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его подопечные должны сделать, чтобы выбить мадридский "Реал" и пройти дальше в рамках Лиги чемпионов.

"Нужно, чтобы мы были лучше их, верили в это с первой минуты и были эффективными в решающие моменты. Мы прекрасно знаем, что в Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке", — сказал тренер "Арсенала".

Напомним, что первая игра "канониров" против испанской команды состоится 8 апреля в 22:00.

Добавим, что в 14:30 начнется матч "Эвертон" - "Арсенал". Следить за игрой можно в матч-центре UA-Футбол.