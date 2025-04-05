  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Арсенала: В Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Арсенала: В Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке

Англия

Подготовил план

Тренер Арсенала: В Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, что его подопечные должны сделать, чтобы выбить мадридский "Реал" и пройти дальше в рамках Лиги чемпионов.

"Нужно, чтобы мы были лучше их, верили в это с первой минуты и были эффективными в решающие моменты. Мы прекрасно знаем, что в Лиге чемпионов все решается в штрафной площадке", — сказал тренер "Арсенала".

Напомним, что первая игра "канониров" против испанской команды состоится 8 апреля в 22:00.

Читайте такжеУкраинское дерби на английских полях. Стартовые составы на матч Эвертон – Арсенал

Добавим, что в 14:30 начнется матч "Эвертон" - "Арсенал". Следить за игрой можно в матч-центре UA-Футбол.

По теме
yellow-arrow
Вопрос к бегу. Тренер МЮ рассказал, что должен улучшить аргентинский полузащитник
yellow-arrow
Борнмут сыграет в гостях против Вест Хэма. Выйдет ли Забарный в старте вишенок?
yellow-arrow
Челси грозит штраф УЕФА за перерасход средств
Арсенал (Лондон) Микель Артета Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости