АПЛ. Эвертон - Арсенал 1:1. Интрига, борьба и потеря очков для Артеты

"Канониры" быстро взяли инициативу и уже в первые минуты Рахим Стерлинг пошел вперед, но защитник „Эвертона“ закрыл собой ворота. Команда пошла на угловой, но Джордан Пикфорд отразил угрозу.

"Эвертон" отвечал неплохими атаками, но их удары растворялись в обороне соперника. Неплохой момент был у Илимана Ндиайе, который создал себе момент и попытался пробить, но мяч полетел высоко над перекладиной, заставляя трибуны вздохнуть.

На 34-й минуте "Арсенал" пошел в контратаку и довольно результативно. Леандро Троссард получив пас сильным ударом с пробил в правый угол ворот 0:1 и открыл счет в матче затмив надежду "Эвертона".

Ближе к концу тайма напряжение достигло пика. "Ириски" стали действовать агрессивнее и на 39-й минуте Микель Мерино и Джейк О'Брайен столкнулись головами в штрафной площадке. Без помощи врачей не обошлось и после долгой паузы игроки сумели продолжить матч. Ингленд Даррен добавил шесть минут, даря надежду хозяевам забить гол, но тут шанс появился у Троссарда, но Пикфорд стоял непоколебимо.

Тайм завершился на 45+7 минуте и "Эвертон" ушел в раздевалку делать работу над ошибками.

"Арсенал" провел две замены в перерыве: Рахим Стерлинг покинул поле, а его заменил Габриэл Мартинелли, а также Букайо Сака вышел вместо Итана Нванери. "Эвертон" бросился вперед, словно корабль в шторм, ища шанс сравнять счет.

Далее борьба продолжилась и арбитр зафиксировал нарушение в штрафной площадке лондонцев: Майлс Льюис-Скелли будто нарушил правила, задержав соперника, но был ли там на самом деле фол остаются вопросы. Рефери назначил пенальти. Жоржинью побежал к арбитру пытаясь его уговорить его изменить решение, за что получил желтую карточку. На 49-й минуте Илиман Ндиайе подошел к "точке" и сильным и точным ударом сравнял счет.

После этого гола интрига ожила и "Арсенал" начал давить. Сначала Троссард, а затем Букайо Сака создали неплохие моменты и заработали штрафные, но стенка "Эвертона" заблокировала мяч.

Игра стала более хаотичной, но напряженной. На 63-й Джеймс Тарковски получил желтую карточку за жесткий подкат, который остановил проход нападающего "Арсенала". Далее "Эвертон" провел двойную замену: Армандо Броя и Джеймс Гарнер заменили Бету и Тима Ироегбунама, чтобы освежить игру, но борьба не прекращалась.

Ближе к завершению матча великолепный момент был у Леандро Троссарда, который кажется, сфолил, но вырвался один на один с Джорданом Пикфордом. Его удар был невероятно сложным, но голкипер, как настоящий страж ворот, парировал его с молниеносной реакцией, сохраняя ничью для "Эвертона". В финальных минутах "Арсенал" пытался создать шансы для взятия ворот, но команде не удалось одержать победу.

В итоге игра завершилась ничьей со счетом 1:1, которая стала логичным финалом этого поединка.

Английская Премьер-лига. 31-й тур.

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный судья: Ингленд Даррен (Англия)

"Эвертон" - "Арсенал“ 1:1

Голы: Ндиайе (49) -Троссард (34)

"Эвертон": Пикфорд - О'Брайен, Тарковски, Брантуэйт, Петтерсон(Янг, 76) - Гуйе, Ироегбунам(Гарнер, 65), - Ндиайе(Алькарас, 75)), Дукуре, Гаррисон (Макнил, 87) - Бету(Броя, 65)

"Арсенал": Рая - Уайт(Тимбер, 62), Салиба, Кивьор, Льюис-Скелли(Тирни, 76) - Мерино, Жоржиньо(Эдегор, 71), Райс - Стерлинг(Мартинелли, 46), Троссард, Нванери(Сака, 46)

Предупреждения: О'Брайен (18), Жоржиньо(48), Тарковски (63), Алькарас (88)